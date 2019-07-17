Аэропорт "Пулково" перестал сливать сточные воду в реку Новая

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге с территории аэропорта "Пулково" прекратили сливать сточные воды в реку Новая. В городском комитете по природопользованию сообщили, что на сточную трубу поставили заглушку и опломбировали ее.

Поверхностный сток аэропорта временно переключен в канализационные сети ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Раньше сточные воды с территории "Пулково" отводились в канал Новый и далее в реку Новую. Загрязняющие вещества входили в состав жидкостей для обработки самолетов от обледенения.

В настоящее время специалисты ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта) модернизируют локальные сооружения для очистки сточных вод аэропорта.

Ранее комитет по природопользованию и региональный департамент Росприроднадзора подали иск в суд, требуя чтобы оператор аэропорта прекратил сбрасывать сточные воды в реку. Росприроднадзор предъявил в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области исковые требования на сумму 162,7 млн рублей.

В апреле обвинение по уголовному делу о загрязнении реки Новая предъявили генеральному директору ООО "ВВСС" Владимиру Якушеву. Ему вменяется статья 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, что повлекло иные тяжкие последствия).

Оператор аэропорта считает, что для определения причин загрязнения реки Новая требуются комплексные исследование водоема и его грунта. ООО "ВВСС" утверждает, что аэропорт "не единственный водопользователь реки Новой".

"Водосбор реки формируется у подножья Пулковских высот, где в том числе расположена Волхонская свалка, а водосброс в реку осуществляют ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Однако оценка последствий попадания продуктов разложения со свалки и деятельности предприятий не проводилась, степень их влияния на состояние реки не определена", - сообщали в пресс-службе ООО.

В компании подчеркивают, что в течение двух лет потратили 220 млн рублей "для снижения нагрузки на окружающую среду".