Более 40 детей госпитализированы после отравления в детском лагере в Крыму

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму, сообщил агентству "Интерфакс" источник в медицинских службах региона.

По его словам, в больницы Евпатории - ближайшего к лагерю города - доставили 42 ребенка и четверых взрослых. Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием по данной ситуации.