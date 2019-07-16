Поиск

Более 40 детей госпитализированы после отравления в детском лагере в Крыму

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму, сообщил агентству "Интерфакс" источник в медицинских службах региона.

По его словам, в больницы Евпатории - ближайшего к лагерю города - доставили 42 ребенка и четверых взрослых. Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием по данной ситуации.

Заозерное Крым

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 июля

Дело "Седьмой студии"

Бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

Бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

"Роскосмос" засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX

"Роскосмос" засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX

Российские ЗАГСы из-за сбоя федеральной базы перестали выдавать свидетельства

Российские ЗАГСы из-за сбоя федеральной базы перестали выдавать свидетельства

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД

В Петербурге вынесли приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинки

Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете

Россия за пять лет потратит на информационную безопасность более 30 млрд руб.

Омбудсмены России и Украины попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных

Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты

Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');