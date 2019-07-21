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Выписаны все отравившиеся в крымском лагере дети и вожатые

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 50 человек, госпитализированных с признаками норовируса из детского лагеря "Лучистый" на западе Крыма, больше не нуждаются в наблюдении врачей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Все госпитализированные (...) по состоянию на 21 июля выписаны. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет", - сказал представитель министерства в воскресенье журналистам.

Как сообщалось, дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера 15 июля. Были госпитализированы 58 человек: 53 ребенка и пять вожатых.

Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана, им поставлен диагноз - норовирусная инфекция.

Роспотребнадзор установил, что носителями норовируса были сотрудники столовой. К распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены во время работы.

СК возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ) и нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ).

Как сообщила ранее пресс-служба Минмолодежи Татарстана, в воскресенье выписанные из больницы дети будут доставлены чартерным рейсом домой, родителям компенсируют неиспользованные дни отдыха.

Крым

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