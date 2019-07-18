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Студента-медика, обливавшего школьниц кислотой, будут судить на Ставрополье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Студент медицинского колледжа из Буденновска (Ставропольский край), обливший кислотой трех девушек в июне 2017 года, предстанет перед судом, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

20 июня 2017 года в Буденновске велосипедист плеснул девочке-подростку в лицо кислоту, а через три дня облил еще двух девушек 15 и 16 лет. Все они были госпитализированы с ожогами.

Вычислить личность преступника удалось только в сентябре 2018 года - им оказался живший в Буденновске студент медицинского колледжа. На допросе он заявил, что обливал девушек кислотой "с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии".

Обвиняемый находится под арестом, его дело передано в суд.

Ставропольский край Буденновск

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