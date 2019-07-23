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"Коммерсантъ" узнал подробности аварии на атомной глубоководной станции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Весь экипаж атомной глубоководной станции АС-31 после возгорания на борту мог эвакуироваться на лодку-носитель, но вместо этого подводники до последнего боролись за живучесть станции, рассказали газете "Коммерсантъ" источники, близкие к расследованию.

Издание поясняет, что моряки следовали "Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок", согласно которому члены экипажа обязаны оставаться и бороться с возгоранием на том месте, где их застал пожар. Покинувшим отсек грозит уголовная ответственность. Шесть гидронавтов, по данным газеты, покинули АС-31, еще десять остались бороться с аварией.

Впоследствии во время осмотра станции выяснилось, что в борьбе за живучесть аппарата гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения, сообщают источники. Кроме того, экипаж за 40 минут "издышал" все изолирующие дыхательные средства, затем - запасы портативных дыхательных устройств, после чего офицеры использовали шланговые дыхательные аппараты. Командир запросил разрешение на эвакуацию только когда моряки начали терять сознание.

По словам одного из собеседников издания, офицеры-гидронавты погибли в результате взрыва аккумуляторной батареи, когда на помощь пострадавшим пришли четыре гидронавта сменного экипажа. Они встречали тушивших пожар у шлюзового устройства, тогда люк между двумя кораблями снова загерметизировали. Предполагается, что вскоре после этого и произошел взрыв. Все находившиеся там погибли.

Также сообщается, что на станции типа АС-31 долгое время использовали серебряно-цинковые аккумуляторы украинского производства. После ухудшения отношений Киева и Москвы их заменили на российские литий-ионные батареи, которые производит санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель". Среди документации производителя были обнаружены сертификаты о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Обстоятельства этих испытаний в настоящее время выясняются.

Некоторые специалисты, опрошенные "Коммерсантом", допускают, что к взрыву привели экстремальные режимы работы батареи. Они полагают, что из-за оплавления изоляции могло произойти короткое замыкание, вызвавшее сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике.

Кроме того, ряд специалистов рассказал о проверке террористической версии взрыва. По их словам, аккумуляторы на полигоне взрывают с помощью тротила. Их обломки сравнивают с реальными, найденными на АС-31.

2 июля Минобороны сообщило о пожаре на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море, неподалеку от Североморска. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения.

АС-31

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