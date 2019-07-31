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Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом

Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Парад в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным опроса, 40% респондентов считают самым мощным флотом ВМС США, 15% - военно-морские силы КНР и 11% - военный флот Великобритании. Россияне также относят к разряду сильных военно-морских держав Японию, Францию, Турцию, КНДР, Германию и Индию.

Подавляющее большинство россиян (89%) убеждены, что ВМФ России в состоянии обеспечить защиту морских границ РФ в случае реальной угрозы со стороны других стран, и лишь 6% россиян сомневаются в возможностях отечественного ВМФ по защите страны.

При этом 85% опрошенных считают службу в ВМФ престижной, и больше половины россиян (56%) одобрили бы, если бы их дети или внуки захотели стать морскими офицерами.

Инициативный опрос был проведен 26 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге 28 июля президент РФ Владимир Путин принял главный парад в честь этого праздника.

Празднование Дня ВМФ в России

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Российские моряки на борту большого ракетного катера Моршанск в Санкт-Петербурге Парадная линия кораблей во время главного военно-морского парада в честь Дня военно-морского флота России в акватории Кронштадтского рейдаВладимир Путин принимает парад в честь дня ВМФ в ПетербургеМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на параде в БалтийскеДизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" (на первом плане) и гвардейский корвет "Сообразительный" на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Балтийске.Зрители в Севастополе наблюдают воздушную часть парада Показательные выступления морпехов в Севастополе Моряк ВМФ РФ в праздничном СевастополеДесантирование бронетранспортеров с большого десантного корабля "Пересвет" во время военно-морского парада в акватории Амурского залива.Дизельная подводная лодка "Б-394" (слева) во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива
Российские моряки на борту большого ракетного катера Моршанск в Санкт-Петербурге
ВЦИОМ ВМФ России

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