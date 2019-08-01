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Обломки давно разбившегося вертолета найдены в болотах ХМАО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В болотах на территории Ханты-Мансийского автономного округа нашли старую хвостовую балку от вертолета. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Предположительно, найдены обломки вертолета Ми-6.

На место был направлен вертолет из Нижневартовского центра организации воздушного движения, летчики которого обнаружили хвостовую балку.

Собеседник агентства отметил, что балка старая настолько, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра.

По данным Уральского авиационного поисково-спасательного центра, на которые сослался представитель МЧС, за последние 20 лет в этом районе не было зафиксировано авиационных происшествий.

Сотрудник пресс-службы МЧС добавил, что по линии его ведомства "здесь каких-то действий быть не может, пострадавших нет, поисковых работ не требуется".

"Информация у органов, занимающихся организацией воздушного движения, есть. Возможно, они сейчас будут смотреть свои документы, это уже их работа", - сказал сотрудник пресс-службы.

ХМАО

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