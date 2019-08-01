Суд обязал виновника ДТП содержать сыновей убитой им женщины

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд обязал автомобилиста содержать сыновей женщины, которую он насмерть сбил на машине. Об этом сообщила пресс-служба суда. Он будет им выплачивать 5615 рублей в месяц до тех пор, пока они не получат очное образование.

Суд установил, что 2 апреля 2018 года этот мужчина, управляя Skoda, нарушил правила движения и сбил женщину. Месяц спустя она умерла в больнице. У нее остались два сына, которым на тот момент было 15 и 17 лет.

Суд установил, что авария произошла по вине водителя. По иску сирот судебная коллегия по гражданским делам областного суда более чем через год после смерти женщины обязала водителя выплачивать им ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца, но не более чем до 23 лет.