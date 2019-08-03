Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей по геолокации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поиске пропавших детей с использованием геолокации их мобильных телефонов.

Соответствующий документ был принят Государственной Думой 24 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Закон направлен на создание дополнительных условий для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации.

"В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию. Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон упрощает и ускоряет процедуру поиска пропавшего ребенка, делая возможным использование геолокационных данных их мобильных устройств по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Отмечается, что если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение суток, а в случае необходимости продолжения поиска требуется получение судебного решения.