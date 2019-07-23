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Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей

Поправки упростят доступ полиции к этим данным и ускорят розыск

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей. Поправки внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Они считают, что принятие законопроекта поможет ускорить поиски.

Полицейские смогут получить информацию о соединениях телефона, находящегося у пропавшего ребенка, если родители подадут заявление о его исчезновении и дадут письменное согласие на использование данных геолокации. Также для получения такой информации потребуется мотивированное постановление одного из руководителей органа, который занимается оперативной-розыскной деятельности, оно должно быть вынесено в течение 24 часов с подачи заявления о пропавшем ребенке.

О начале таких оперативно-розыскных мероприятий полиция должна будет уведомить суд, говорится в законопроектов. В течение 48 часов с начала таких мероприятий полиция должна либо получить судебное разрешение на них, либо их прекратить.

Если sim-карта на телефоне ребенка зарегистрирована на другого человека, то для использование геолокации потребуется также его письменное согласие. Об этом суд должен быть уведомлен в течение 24 часов и без судебного разрешения проводить поиски с использованием геолокации будет можно не больше суток.

Комментируя поправки, Яровая приводила данные о том, что 10% возбуждаемых розыскных дел приходятся на факты исчезновения несовершеннолетних. За пять лет полиция приняла 40 тысяч таких заявлений, в 13% случаях речь шла о малолетних детях, которые в таких ситуациях беспомощны. По мнению вице-спикера, законопроект позволит полиции, МЧС и общественникам более оперативно действовать в этих случаях.

Эти поправки ранее поддержали Минсвязи, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор.

Ирина Яровая Госдума

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