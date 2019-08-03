Археологи обнаружили китайские средневековые монеты на Енисее

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Саянская археологическая экспедиция петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружила более 10 тысяч артефактов на территории Бейского каменноугольного месторождения (Хакасия). Среди найденных вещей - предметы китайского средневековья, сообщает пресс-служба института.

Ученые работают на трёх археологических памятниках: двух поселениях Кирба-Столбовое 2 и Хызыл-Салда-9, а также стоянке Кирба-Столбовое 1. В этом археологическом сезоне планируется вскрыть свыше 11 000 кв.м. территории этих памятников.

Обнаруженные артефакты относятся к трём различным хронологическим периодам: финалу поздней бронзы, скифскому времени и эпохе средневековья", - говорится в сообщении.

Среди находок можно выделить несколько китайских монет, датирующихся эпохой средневековья.

Археологи выделяют китайскую монету, которая относится к династии Северная Сун - такие монеты выпускались при императоре Чже-цзун только с 1094 по 1098 годы н.э. Ее обнаружение - еще одно подтверждение того, что контакты древнего населения среднего течения реки Енисей начались задолго до этого момента. Они фиксируются, начиная с 11 века до н.э.