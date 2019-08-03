Поиск

Археологи обнаружили китайские средневековые монеты на Енисее

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Саянская археологическая экспедиция петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружила более 10 тысяч артефактов на территории Бейского каменноугольного месторождения (Хакасия). Среди найденных вещей - предметы китайского средневековья, сообщает пресс-служба института.

Ученые работают на трёх археологических памятниках: двух поселениях Кирба-Столбовое 2 и Хызыл-Салда-9, а также стоянке Кирба-Столбовое 1. В этом археологическом сезоне планируется вскрыть свыше 11 000 кв.м. территории этих памятников.

Обнаруженные артефакты относятся к трём различным хронологическим периодам: финалу поздней бронзы, скифскому времени и эпохе средневековья", - говорится в сообщении.

Среди находок можно выделить несколько китайских монет, датирующихся эпохой средневековья.

Археологи выделяют китайскую монету, которая относится к династии Северная Сун - такие монеты выпускались при императоре Чже-цзун только с 1094 по 1098 годы н.э. Ее обнаружение - еще одно подтверждение того, что контакты древнего населения среднего течения реки Енисей начались задолго до этого момента. Они фиксируются, начиная с 11 века до н.э.

Хакасия Петербург

Новости

В Красноярском крае потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита

В Красноярском крае потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Путин подписал закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузки

Дипломаты прокомментировали санкции против РФ по делу Скрипалей

Дипломаты прокомментировали санкции против РФ по делу Скрипалей

"Известия" рассказали о телефонном звонке Скрипаля семье

Путин подписал закон о повышении пособий на детей до 3 лет из нуждающихся семей

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Что произошло за день: пятница, 2 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');