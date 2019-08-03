В челябинском контактном зоопарке убили половину животных

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Животные и птицы были убиты ночью на территории городского сада им. А.С. Пушкина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального ГУ МВД.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев полиции по этому поводу.

Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу. Там рассказали, что на территории нет охраны, только в самом парке. Животные остаются на ночь в закрытых домиках и загонах.

"Утром половину из них мы нашли мертвыми - поросят, уток, кролика и других. Ветеринар, который их осмотрел, считает, что раны нанесены ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки", - сказал работник парка.