Семь детей доставлены в больницу в Коломне с кишечной инфекцией

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Семь детей доставлены в инфекционное отделение Коломенской больницы с кишечной инфекцией в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В инфекционное отделение Коломенской больницы были доставлены семь детей с кишечной инфекцией. По рекомендации врачей дети остаются под наблюдением в стационаре", - сообщил собеседник.

По его словам, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее в СМИ появилась информация, что дети отправились в оздоровительном лагере в Малом Уварово.