Поиск

Сотрудница "Почты России" в Екатеринбурге пострадала в результате налета на отделение

Вооруженные грабители вынесли из отделения всю наличность

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник трое мужчин в масках ограбили отделение "Почты России", пострадала одна сотрудница. Об этом сообщил глава пресс-службы УМВД Свердловской области Валерий Горелых.

Отделение открылось в 8 часов утра по местному времени, сообщение о налете поступило в полицию в 9:13 (7:13 по московскому времени). Грабители, угрожая пистолетом, забрали в отделении всю наличность. По словам Горелых, денег они взяли немного: кассы для выдачи пенсий были пустыми, грабителям достались только деньги, предназначенные для внутреннего оборота.

Пострадавшую сотрудницу доставили в больницу.

На время расследования отделение прекратило работу. "Доставка и выплата пенсий осуществляется в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме", - заявил агентству сотрудник пресс-службы макрорегиона "Урал" Почты России.

Екатеринбург Почта России Свердловская область МВД

Новости по теме

Новости

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

"Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы в Лондон

Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');