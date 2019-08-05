Сотрудница "Почты России" в Екатеринбурге пострадала в результате налета на отделение

Вооруженные грабители вынесли из отделения всю наличность

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник трое мужчин в масках ограбили отделение "Почты России", пострадала одна сотрудница. Об этом сообщил глава пресс-службы УМВД Свердловской области Валерий Горелых.

Отделение открылось в 8 часов утра по местному времени, сообщение о налете поступило в полицию в 9:13 (7:13 по московскому времени). Грабители, угрожая пистолетом, забрали в отделении всю наличность. По словам Горелых, денег они взяли немного: кассы для выдачи пенсий были пустыми, грабителям достались только деньги, предназначенные для внутреннего оборота.

Пострадавшую сотрудницу доставили в больницу.

На время расследования отделение прекратило работу. "Доставка и выплата пенсий осуществляется в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме", - заявил агентству сотрудник пресс-службы макрорегиона "Урал" Почты России.