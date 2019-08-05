Осужденный за убийство зампреда ЦБ Козлова решил дать показания по делу братьев Магомедовых

Желание говорить появилось у Алексея Френкеля после ареста подельника полковника ФСБ Черкалина

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банкир Алексей Френкель, приговоренный к 19 годам колонии строгого режима за организацию убийства первого зампреда Банка России Андрея Козлова, готов дать показания по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, совладельцев группы "Сумма". Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина.

Заявление направлено следователю из МВД Николаю Будило, который ведет дело Магомедовых. Желание дать показания у Френкеля появились после арестов бывшего замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и нескольких участников банковского рынка того периода, добавил Гладилин.

Других деталей он не раскрыл.

Бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова задержали и арестовали в апреле одновременно с действующим сотрудником службы, полковником Кириллом Черкалиным, и бывшим сотрудником Андреем Васильевым. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году Фролов, который тогда служил в Центральном аппарате ФСБ, обманом получил от бизнесмена Сергея Гляделкина актив стоимостью 490 млн рублей, утверждая, ему грозит уголовное преследование. Сообщалось, что при обыске у Черкалина нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в марте 2018 года и арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и хищении более 2,5 млрд рублей бюджетных средств. Братья обвинения в свой адрес отвергают.

Первого зампреда ЦБ Алексея Козлова застрелили вместе с шофером в сентябре 2006 года. Подозреваемых в соучастии в этом убийстве задержали в том же году. В 2008 году Мосгорсуд признал Френкеля виновным в организации покушения и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Еще шесть человек тогда же получили различные сроки за участие в этом преступлении. В 2010 году Мосгорсуд назначил девять лет колонии восьмому фигуранту дела, который скрывался от следствия. Затем возбудили дело на трех сотрудников УВД Мытищ, которых заподозрили в прослушке телефонных разговоров Козлова.