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Режим ЧС объявлен в двух округах Колымы из-за размывших дороги ливней

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ливень размыл ряд дорог на Колыме, в Тенькинском и Сусуманском городских округах объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации Магаданской области.

"В Тенькинском и Сусуманском городских округах временно объявлен режим ЧС. Подтопленных населенных пунктов и объектов экономики нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сложная обстановка сложилась в Ягоднинском и Тенькинском городских округах. В Ягоднинском районе на 1562 км федеральной автодороги "Колыма" размыт временный объезд через ручей Нехай, мост находился на капитальном ремонте. В Тенькинском городском округе на 316 км территориальной автодороги "Палатка-Кулу-Нексикан" размыло дорогу на ручье Ытычан. Движение транспорта приостановлено.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил в кратчайшие сроки обеспечить проезд по размытым участкам дорог региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в связи с подъемом воды в реке Берелех в превентивных целях отключен водозабор в микрорайоне Берелех Сусуманского городского округа, организован подвоз воды.

Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС, аэропорт "Магадан", морской торговый порт, объекты энергетики и коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

Главное управление МЧС России по Магаданской области функционирует в режиме повышенной готовности, на территории работает шесть оперативных групп по контролю складывающейся обстановки.

По состоянию на 11:00 центр циклона находится в западной части Ольского городского округа, смещается в восточном направлении по побережью. Под действие циклона попадают семь населенных пунктов, в том числе и город Магадан. Действует штормовое предупреждение. В Магадане очень сильный дождь (более 49 мм за 12 часов).

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