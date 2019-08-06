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Живущего в Крыму ресторатора собрались экстрадировать в Сербию за убийство

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Севастополя в понедельник арестовал объявленного в международный розыск гражданина Сербии Славиша Карабашевича для дальнейшей выдачи на родину, где он осужден за убийство, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Отмечается, что приговор суда в городе Пожаревац был вынесен 22 декабря 2017 года и уже вступил с законную силу. Карабашевич был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Решение о его аресте в России может быть обжаловано в течение трех суток.

Карабашевич - известный в Севастополе шеф-повар, создатель заведений le Slavish. По данным севастопольских СМИ, в 2007 году он переехал на Украину, на родину своей второй жены: сначала в Днепропетровск, затем - в Севастополь.

"Приговор Карабашевичу был вынесен в 2017 году заочно. Ресторатора судили за якобы совершенные им военные преступления, говорит супруга. С 1991 по 1999 годы он воевал в Косово на стороне Сербской Краины. В этом конфликте сербы потерпели поражение, Косово перешло под контроль албанцев, а затем заявило о независимости. Всех, кто воевал за сохранение территориальной целостности, новые власти республики начали преследовать, рассказывают Карабашевичи", - пишет издание "Примечания".

Севастополь Сербия Славиш Карабашевич

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