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Ростовчанка родила на пляже в Сочи, а затем сбежала из перинатального центра

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Жительница Азова Ростовской области родила мальчика на пляже поселка Уч-Дере Лазаревского района Сочи. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в сочинской администрации.

"Скорую помощь" женщине вызвали отдыхающие. Как отмечается, она была на девятом месяце беременности и родила здорового малыша.

Роженицу и ребенка доставили в перинатальный центр Сочи. Однако на следующий день после родов она сбежала из перинатального центра вместе с ребенком.

По словам источника, женщине 27 лет. В Уч-Дере она отдыхала у матери.

Сочи

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