Поиск

Мировую судью в Чувашии обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаша Чувашии Розы Габдулловой. Об этом сообщается на сайте СКР в среду.

Следователи пришли к выводу, что с декабря 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая через свою 44-летнюю знакомую, а также лично получила 850 тысяч рублей от жителя Чебоксар. Ему пообещали, что судья поможет изменить категорию земельного участка и решит вопрос с оформлением самовольно возведенной постройки.

В июне 2018 года подозреваемая и ее знакомая попросили у этого гражданина еще 2 млн рублей. Однако 16 июля 2018 года сотрудники ФСБ задержали их при получении 1 млн 800 тысяч рублей.

Сначала возбудили уголовное дело против знакомой судьи, а потом и в отношении нее самой. Дело заведено по статьям о мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

СКР Чувашия

Новости

Мединский подарил Тарантино первый сборник стихов Пастернака

Экс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигуранта

Экс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигуранта

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

В Магнитогорске при открытии двери взорвался автомобиль

В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей

В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей

В МТС появится структура для производства и распространения медиаконтента

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье

Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');