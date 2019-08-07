Мировую судью в Чувашии обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаша Чувашии Розы Габдулловой. Об этом сообщается на сайте СКР в среду.

Следователи пришли к выводу, что с декабря 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая через свою 44-летнюю знакомую, а также лично получила 850 тысяч рублей от жителя Чебоксар. Ему пообещали, что судья поможет изменить категорию земельного участка и решит вопрос с оформлением самовольно возведенной постройки.

В июне 2018 года подозреваемая и ее знакомая попросили у этого гражданина еще 2 млн рублей. Однако 16 июля 2018 года сотрудники ФСБ задержали их при получении 1 млн 800 тысяч рублей.

Сначала возбудили уголовное дело против знакомой судьи, а потом и в отношении нее самой. Дело заведено по статьям о мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере.