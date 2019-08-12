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Журналистку в Челябинске ранили в голову из пневматики

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку по факту ранения журналистки челябинской газеты "Общественный защитник" Юлии Зябриной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Челябинску.

"Инцидент произошел поздно вечером 8 августа возле дома женщины. Ей в голову выстрелили из пневматического пистолета. К нам позвонили из медучреждения, куда поступила пострадавшая", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что сама журналистка связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, но полиция намерена проверить все версии и принять процессуальное решение.

Челябинск

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