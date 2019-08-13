Петербурженку будут судить за драку в детском саду

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга направила в суд уголовное дело женщины, которую обвиняют в избиении другой женщине в детском садике на проспекте Римского Корсакова. Об этом сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.

Ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью другой мамы с применением предмета, который использовался как оружие.

По версии следствия две мамы подрались в коридоре садика, когда не смогли разъехаться в детскими колясками перед открытой дверью. Это призошло в феврале 2019 года.

Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба, считает следствие.

Как писала в феврале "Российская газета", инцидент произошел в государственном садике №45, причиной стало то, что одна из женщин удалила другую из родительского чата в WhatsApp. Во сведениям издания, вторая после этого угрожала первой, а во время конфликта в коридоре использовала нож. После драки обе женщины подали заявления в полицию.