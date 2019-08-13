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Житель Ульяновска осужден за три попытки сжечь офис Роскомнадзора из мести

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области вынес приговор местному жителю за неоднократные попытки сжечь офис регионального управления Роскомнадзора.

Областная прокуратура сообщает, что ульяновец признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба и совершенном путем поджога, и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Прокуратура настаивала на реальном сроке - на двух годах колонии-поселения.

Как сообщалось, в апреле и мае прошлого года мужчина трижды по ночам разбивал окна в здании управления, бросал внутрь бутылку с горючим и поджигал. Ущерб от его действий составил около 10 млн рублей.

После задержания житель Ульяновска заявил, что совершал поджоги из мести "за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться "пиратским" видео-контентом".

Ульяновск Роскомнадзор

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