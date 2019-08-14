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Пермский пенсионер из-за ссоры с промальпинистами перерезал им тросы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следователи задержали 70-летнего жителя Перми, который во время ссоры с промышленными альпинистами перерезал им страховочные тросы, сообщается на сайте краевого управления СКР в среду.

По данным следствия, днем во вторник двое промышленных альпинистов работали на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома. Нетрезвый житель дома потребовал завершить работы и, получив отказ, поднялся на крышу и перерезал спасательные канаты рабочих. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

По данным местных СМИ, подозреваемому не понравилось, что промальпинисты наступали на отлив над его окном.

Пермь

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