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В Перми арестовали 70-летнего мужчину, который перерезал трос промальпинистам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми заключил под стражу пенсионера, который после ссоры с двумя промышленными альпинистами перерезал им тросы.

Как уточнили в канцелярии суда, 70-летний мужчина отправлен под арест до 13 октября 2019 года.

Во вторник, 13 августа, нетрезвый житель Перми во время ссоры с промышленными альпинистами, которые работали на 9-м этаже жилого дома, перерезал им тросы. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе.

В отношении пенсионера возбуждено дело по статье "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений".

По данным местных СМИ, жильцу дома не понравилось, что альпинисты наступали на отлив над его окном.

Пермь

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