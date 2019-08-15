В Перми арестовали 70-летнего мужчину, который перерезал трос промальпинистам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми заключил под стражу пенсионера, который после ссоры с двумя промышленными альпинистами перерезал им тросы.

Как уточнили в канцелярии суда, 70-летний мужчина отправлен под арест до 13 октября 2019 года.

Во вторник, 13 августа, нетрезвый житель Перми во время ссоры с промышленными альпинистами, которые работали на 9-м этаже жилого дома, перерезал им тросы. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе.

В отношении пенсионера возбуждено дело по статье "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений".

По данным местных СМИ, жильцу дома не понравилось, что альпинисты наступали на отлив над его окном.