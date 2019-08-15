Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии назвали вопиющим появление в интернете стихотворения девушки-подростка, посвященного жестокости сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях, и пригласили ее посетить отряд ОМОН.

"Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем. Последний вопиющий случай - когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН - еще одно подтверждение этому", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в социальных сетях появилось стихотворение 16-летней уроженки Башкирии, написанное от лица ребенка, чей отец работает в ОМОНе. Стихотворение посвящено жестокости сотрудников ОМОНа во время несогласованных акций. В интервью изданию Znak.com девушка рассказала, что "написала данное стихотворение, так как ей показалось неправильным избиение беззащитных людей". При этом она добавила, что в ее семье сотрудников правоохранительных органов нет.

"Что касается 16-летней Арины Исхаковой из Башкирии, если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН - это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок", - подчеркнул Грибакин.

По мнению представителя Росгвардии, "провокаторы продолжают призывать прийти на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подставляют добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства".

"Также они под различными никами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, тем самым пытаются оказать давление", - добавил собеседник "Интерфакса".