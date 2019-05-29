МХГ потребовала отпустить из СИЗО обвиняемого в контрабанде взрывчатки инвалида

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московская Хельсинкская группа (МХГ) настаивает на освобождении из симферопольского следственного изолятора 58-летнего Эдема Бекирова, обвиняемого Федеральной службой безопасности в контрабанде 12 килограммов тротила.

"Почти полгода Эдем Бекиров буквально "гниет заживо", находясь под арестом в следственном изоляторе Крыма, в условиях, несовместимых с его состоянием здоровья. Родственники и адвокаты Бекирова утверждают, что за все время, которое он провел в СИЗО, ему не оказывалось должной медицинской помощи и его состояние ухудшается с каждым днем", - отмечается в обращении совета МХГ.

Оно направлено уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и в президентский Совет по правам человека (СПЧ).

МХГ указывает, что Бекиров - инвалид I группы, страдающий большим количеством заболеваний. "В 2018 году он перенес серьезную операцию на сердце; у него ампутирована одна нога, а после ампутации осталась незаживающая рана; у Бекирова прогрессирует сахарный диабет", - говорится в заявлении.

"Мы убеждены, что общечеловеческие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для него на меру, не связанную с содержанием под стражей", - считает совет МХГ.

Позиция крымского омбудсмена

Между тем крымский омбудсмен Людмила Лубина заявила в среду "Интерфаксу", что трижды посещала Бекирова, медпомощь мужчине оказывается, оснований для его освобождения из изолятора нет.

"По моему ходатайству в мае его вывозили в больницу имени Семашко на консультацию кардиолога и эндокринолога. Он настаивал, чтобы ему там дали назначение и "прокапали". Он посетил врачей, сдал анализы, заключения медиков есть, новые назначения есть. Что касается капельниц - ему их ставят в условиях СИЗО. Да, конечно, он - инвалид, да, конечно, он болен. Я понимаю, что он болен, но его заболевание таково, что он может содержаться в условиях СИЗО и освобождению не подлежит", - сказала Лубина.

"Из опасности и тяжести (вменяемого - ИФ) преступления он содержится под стражей. Его обвиняют в том, что он с группой лиц готовил террористический акт против крымчан. Он вез несколько килограммов тротила для взрыва. Суд решает, он должен находиться под стражей или на свободе", - подчеркнула крымский омбудсмен.

12 кг тротила

Управление ФСБ РФ по Крыму в декабре 2018 года задержало Бекирова при въезде на полуостров с территории Украины, затем предъявило ему обвинение "в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ" (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

По данным спецслужбы, мужчина весной прошлого года создал схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". ФСБ заявила об обнаружении в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации ФСБ, обвиняемый причастен к деятельности батальона имени Номана Челебиджихана, который подконтролен Ленуру Ислямову, организовавшему энергетическую блокаду Крыма в 2015 году.

Бекиров отрицает вину и утверждает, что в мае 2018 года провел в Крыму один день, все время находился с родственниками, так как не мог самостоятельно передвигаться после операции на сердце.