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Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"

Следователи займутся свалками рядом с аэропортом "Жуковский"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Следствие и специально созданная комиссия проверят имеющуюся информацию о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он подтвердил, что есть информация о находящемся рядом с аэродромом полигоне бытовых отходов. По его словам, в районе аэропортов зачастую находятся "объекты жизнедеятельности человека, которые привлекают птиц".

При этом ранее в правительстве Московской области исключили версию, что самолет "Уральских авиалиний" столкнулся именно с птицами с окрестных мусорных свалок. Там заявили, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново". Полигон укрыт грунтами и кормовой базы для птиц там нет.

В свою очередь Нерадько также заверил, что меры орнитологического обеспечения безопасности полётов в районе аэропорта "Жуковский" будут усилены.

Ранее в ЛИИ им. Громова сообщили, что орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно во время вылета А321, который затем произвел аварийную посадку в кукурузном поле.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, аварийную сел утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

Вскоре после вылет самолет столкнулся со стаей чаек, в результате чего из строя вышли оба двигателя. Пилоты смогли посадить Airbus на кукурузное поле. В результате ЧП никто не погиб, к медикам за помощью обратились 74 человека. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Росавиация Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321

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