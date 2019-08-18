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Оппозиционера Яшина снова задержали в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционера и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника по истечении срока третьего административного ареста.

Видео своего задержания опубликовал в соцсетях сам Яшин. В твиттере он написал: "На выходе из спецприемника снова задержан бойцами 2-го оперативного полка".

Официальными комментариями полиции "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее Московский городской суд подтвердил законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Хамовнический суд Москвы 8 августа назначил Яшину десять суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 14 июля у Мосгоризбиркома (ч. 2 ст. 20 КоАП).

До этого по десять суток ареста за аналогичные правонарушения ему назначали Троицкий и Щербинский столичный суды.

Выйти на свободу Яшин не может с момента первого ареста 29 июля.

Москва Илья Яшин

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