Защита обвиняемого в шпионаже Уилана попросила СИЗО сделать ему операцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана подала в следственный изолятор "Лефортово" ходатайство о проведении ему медицинской операции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Еще в пятницу я подал в СИЗО все необходимые документы. Ответ по закону нам должны предоставить в течение 14 суток", - сказал защитник в понедельник. Он напомнил, что Уилан подписал согласие на проведение операции в России.

В настоящее время, по словам Жеребенкова, Уилан получает в СИЗО всю необходимую помощь.

Ранее адвокат сообщал, что к Уилану приезжали врачи Минздрава, которые обследовали его и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается. По просьбе врачей Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.

Ранее Уилан неоднократно жаловался, что у него обострилась травма левого плеча и он испытывает боль, когда поднимает руку. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.

Задержание с флэшкой

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него есть еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Уилана обвиняют по статье 276 УК РФ - в шпионаже в пользу американских спецслужб, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, на изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. Однако, по словам его адвоката, Уилан считал, что на флэшке были записаны сведения о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. По данным защиты, Уилан не признает вину.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил содержание Уилана под стражей до 29 октября. По словам адвоката, завершение расследования планируется уже в ближайшие две недели, когда защита и приступит к изучению материалов дела. Как ожидается, суд может начаться в конце осени.