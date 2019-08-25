В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что люди отравились в период с 16 по 18 августа на свадьбах, которые справляли в этих ресторанах.

"Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источники инфекции и факторы ее передачи.

В связи с угрозой здоровью людей введен временный запрет на работу ООО "Сеул".