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В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня

В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет. Об этом сообщили журналистам в аппарате Голиковой в четверг.

Первый центр мирового уровня будет создан в математическом институте имени Стеклова РАН.

Второй центр - "Международный математический институт имени Леонарда Эйлера" - будет создан в Санкт-Петербурге на базе СПбГУ и петербургского отделения института имени Стеклова РАН.

Третий проект представили МГУ, Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Институт вычислительной математики имени Марчука - он получит название "Московский центр фундаментальной и прикладной математики".

Наконец, четвертый центр будет открыт в новосибирском Академгородке - в составе Новосибирского госуниверситета и Института математики имени Соболева Сибирского отделения РАН.

Всего на заседании совета было представлено девять проектов. Совет, куда вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, известные ученые-математики и физики, заслушивал доклады авторов проектов и затем вынес коллегиальное решение, отобрав четырех победителей.

"Математические центры мирового уровня создаются в рамках национального проекта "Наука". Всего должно быть создано не менее четырех таких центров. Объем финансового обеспечения на их создание и поддержку из федерального бюджета составит 3,5 млрд рублей на шесть лет, в том числе 320 млн рублей в текущем году", - сказала Голикова на заседании в четверг.

Она напомнила, что победившие проекты должны стать центрами мирового уровня и проводить прорывные математические исследования.

Минобрнауки МГУ РАН

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