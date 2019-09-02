Вице-премьер Борисов допустил конвертацию части долга предприятий ОПК в ОФЗ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банковские долги предприятий ОПК могут быть частично списаны, а частично конвертированы в ОФЗ. Об этом сообщил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, "надо подойти комплексно: частично списать, частично - выпустить ОФЗ". Борисов допустил, что возможна и прямая докапитализация предприятий из бюджета. По его словам, можно также часть долгов реструктурировать на более длительный срок с кредитными каникулами. Он назвал срок в 3-5 лет.

Борисов отметил, что все равно необходимо прийти к "расчистке и оздоровлению кредитного портфеля". "В этом убежден не только я, но и представители Минфина, Центробанка. Рецепта точного пока назвать не могу, но я обозначил путь, по которому мы будем идти", - пояснил вице-премьер. Он также уточнил, что основная доля долгов ОПК приходится на Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк и Газпромбанк.

Ранее в июле Борисов заявил, что предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь" из-за большой кредитной нагрузки, размер долга таких компаний по кредитам превышает 2 трлн рублей. По словам вице-премьера, может быть проведена реструктуризация части задолженности - 600-700 млрд рублей.

Предполагается, что списание произойдет на фоне передачи кредитов ОПК Промсвязьбанку, который будет специализироваться на этой сфере.

Источник "Интерфакса" позднее в августе сообщил о том, что Сбербанк и ВТБ обратились в правительство с просьбой заменить списание части кредитов предприятиям ОПК при передаче активов Промсвязьбанку другими мерами поддержки таких заемщиков. По словам собеседника "Интерфакса", президент Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин в своем обращении предложили заменить перенос убытков от списания на госбанки-кредиторы, который может негативно повлиять на финансовое состояние этих банков, другими мерами поддержки ОПК: субсидированием ставок по кредитам, докапитализацией государством или предоставлением госгарантий. В середине июля профильный вице-премьер Юрий Борисов поручил ведомствам рассмотреть обращение Грефа и Костина.