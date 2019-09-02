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Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации в понедельник.

По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.

В пресс-службе отметили, что Кожурина курировала в области вопросы развития физкультуры и спорта, однако план по оборудованию центров тестирования "Готов к труду и обороне" выполнялся плохо, кроме того, затягивались сроки необходимых для этого административных процедур. В обладминистрации считают, что это могло привести к невыполнению показателей национального проекта "Демография" и сокращению федерального финансирования.

Причины увольнения замгубернатора Черных в пресс-службе не уточнили.

Черных на посту заместителя губернатора контролировал деятельность департаментов по строительству и ЖКХ, государственного строительного и технического надзора, транспорта и дорожного хозяйства и департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

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