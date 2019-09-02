Школьница в Мордовии погибла, взяв в руки заряжающийся телефон

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Мордовии 10-летняя девочка погибла от удара током, который она получила, пользуясь мобильным телефоном, заряжавшимся от сети. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба Следственного комитета в регионе.

Инцидент произошел 1 сентября 2019 года в селе Большие Березняки. Девочка умерла в больнице. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

По данным "Известий Мордовии", которые ссылаются на соседей погибшей, девочку ударило током, когда она лежала на кровати дома и играла в игру. Мать нашла ее без сознания с ожогами на руках.