Поиск

Школьница в Мордовии погибла, взяв в руки заряжающийся телефон

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Мордовии 10-летняя девочка погибла от удара током, который она получила, пользуясь мобильным телефоном, заряжавшимся от сети. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба Следственного комитета в регионе.

Инцидент произошел 1 сентября 2019 года в селе Большие Березняки. Девочка умерла в больнице. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

По данным "Известий Мордовии", которые ссылаются на соседей погибшей, девочку ударило током, когда она лежала на кровати дома и играла в игру. Мать нашла ее без сознания с ожогами на руках.

Мордовия СКР Большие Березняки

Новости по теме

Новости

Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще

Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Протесты в Москве

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Аргентина ограничила движение капитала

В Чечне осудили на 25 лет члена банды Басаева и Хаттаба

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Дело Baring Vostok

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

"Известия" сообщили о 10-процентном повышении цен на авиабилеты

"Известия" сообщили о 10-процентном повышении цен на авиабилеты

Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена

Путин посетит "Восточный" 6 сентября для обсуждения проблем его строительства

Путин посетит "Восточный" 6 сентября для обсуждения проблем его строительства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');