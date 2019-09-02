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Три автобуса столкнулись в Ярославле

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Ярославле в понедельник произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по региону Марина Кокуева.

По ее словам, автобусы "ПАЗ" ехали по Московскому проспекту в сторону центра, когда один из них столкнулся с другим, а затем произошло ДТП с еще одним автобусом Павловского автобусного завода.

По последним данным, к врачам посте аварии обратились семь человек.

Все три столкнувшихся автобуса принадлежат частным перевозчикам.

Ярославль

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