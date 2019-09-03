Пропавшего в конце июля в Заполярье туриста нашли мертвым, рядом с ним ждала его собака

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманской области в Ловозерских тундрах нашли тело туриста из Петербурга, который пропал в конце июля. Все это время рядом с ним была его собака, сообщили в пресс-службе СКР Заполярья. По факту проводят доследственную проверку.

Мужчина 1953 года рождения 27 июля приехал на парковку "Ловозерского ГОКа", оставил там машину и сказал, что хочет посетить Сейдозеро. Он обещал вернуться на следующий день, но не вернулся и не вышел на связь.



Туриста искали и нашли только 2 сентября в 3,5 километрах от парковки. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, причину смерти и ее дату установит судмедэкспертиза.

"Рядом с телом обнаружены снаряжение, продукты питания, палатка, судя по плотной упаковке которых, воспользоваться ими он не успел", - рассказали в СКР.