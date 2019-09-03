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На Ставрополье найдено вероятное место приземления пилотов разбившегося Су-25

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружено место, куда приземлились летчики, катапультировавшиеся с разбившегося сегодня днем на Ставропольше штурмовика Су-25.

По словам осведомленного источника, пилоты, предположительно, находятся в районе сельхозпредприятия, рядом с селом Чернолесским, на границе Советского и Новоселицкого районов. К этому месту направляется наземный транспорт поисковых служб.

Ранее Минобороны сообщило, что 3 сентября во время планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Су-25УБ.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком пропала связь.

Ставропольский край Су-25

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