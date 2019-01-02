Украинскую "дочку" Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.

Как говорится в сообщении регулятора в среду, санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов - юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключавшихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Помимо того Нацбанк дал письменное предостережение Сбербанку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций, а также за осуществление операций по счетам клиентов - юрлиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс. грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и "Фамильным" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.