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Главу авиакомпании осудили за хищение запчастей поврежденного в Арктике самолета

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель авиакомпании осужден за хищение оборудования с самолета, арендованного у государства и летавшего в Арктике. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы в четверг, 5 сентября.

Щербинский районный суд столицы признал гендиректора ООО "Производственная многоотраслевая авиакомпания "Шар Инк. ЛТД" Василия Ключникова виновным в преступлении, предусмотренным ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного государственного имущества в особо крупном размере), заявили в надзорном ведомстве.

Ключникова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Глава авиакомпании организовывал перевозки на воздушном судне Ан-74-200. Самолет, собственником которого является государство, использовался на основании договора аренды. В апреле 2015 года на ледовой станции "Барнео" в Арктике воздушное судно получило повреждения и стало непригодным для полетов.

После этого гендиректор авиакомпании присвоил вверенное ему государственное имущество. Он разобрал самолет на запчасти, перевез оборудование в Москву и распорядился им в личных интересах, сообщили в прокуратуре. В результате государству был причинен ущерб на сумму 9,3 млн рублей.

Москва Арктика

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