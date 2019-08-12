Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для "Антипинского НПЗ"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго и Минфин дали отрицательные отзывы на просьбу предправления Сбербанка Германа Грефа предоставить "Антипинскому НПЗ" налоговые льготы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника. По их словам, отзыв Минэнерго направлен в правительство.

В конце июля стало известно, что Греф попросил президента Владимира Путина помочь "Антипинскому НПЗ" и, в частности, увеличить компенсацию заводу при закупках нефти. Он предлагал это сделать за счет увеличения региональной надбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ с 10% до 50%, такая льгота дается удаленным от границы предприятиям, которым сложнее экспортировать продукцию. Поскольку завод работает по давальческой схеме, льготу получал бы давалец, то есть "Сокар энергоресурс", совместное предприятие Сбербанка и других инвесторов. Профильный вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам проработать предложения главы Сбербанка.

Минфин не поддержал выделение такой льготы заводу, указав, что она приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр, говорят источники издания. В Минэнерго обратили внимание, что просьба Грефа не содержит финансово-экономического обоснования, и напомнили, что в конце июля для стимулирования вхождения в капитал НПЗ иностранного стратегического инвестора уже был обнулен акциз на авиакеросин Jet-A1 и эта льгота даст заводу в следующие два года дополнительные 10 млрд рублей.

Повышение логистического коэффициента для Сбербанка как владельца НПЗ ущемит права других участников рынка, чьи заводы работают без дополнительных льгот, считает один из источников издания. Сбербанк, получив завод как залог за долги, "хочет вернуть и кредитные средства за счет государства", утверждает собеседник газеты.

Греф также просил изменить условия лицензии на добычу нефти под национальным парком "Бузулукский бор" на месторождения, которое находится на балансе "Антипинского НПЗ". Роснедра выдавали эти лицензии с условием, что добытую нефть будут перерабатывать на заводе. Глава Сбербанка предложил разрешить предприятию менять нефть со своих месторождений по своп-контрактам на нефть с месторождений в Западной Сибири.

В Минприроды решили, что такое изменение лицензий может нарушить нормы гражданского права и антимонопольное законодательства, поскольку НПЗ получил лицензии по конкурсу с условиями, ограничивавшими круг участников. Если условия лицензии будут изменены, компании, отказавшиеся от участия в конкурсе из-за прежде существовавших дополнительных условий, могут оспорить результаты торгов, сказал источник газеты. В ФАС предложение Грефа не поддержали из тех же соображений. Ранее месторождениями "Антипинского НПЗ" интересовалась "Роснефть", но в конкурсе она не участвовала, говорят собеседники издания.

В Сбербанке "Коммерсанту" сказали, что не знают о мнении профильных министерств. В Минприроды и Минфине изданию подтвердили, что направили свои отзывы в Минэнерго, но больше ничего не раскрыли. Другие ведомства отказались от комментариев.

Антипинский НПЗ был крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он перерабатывал до 9 миллионов тонн нефти в год. У него на балансе находятся Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений. В конце 2018 года стало известно о проблемах завода с долгами. По данным на июль, только долг предприятия перед Сбербанком составлял около $3 млрд.

Сбербанк приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае 2019 года года. Сбербанк обвинил Мазурова и гендиректора завода Геннадия Лисовиченко в сокрытии тяжелого финансового состояния завода и его больших долгов. Банк пожаловался на Мазурова в правоохранительные органы, 13 июля бизнесмена задержали, а два дня спустя арестовали.