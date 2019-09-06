В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На юге Крыма найдено тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который в четверг, 5 сентября, затонул в районе Судака. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.

"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины", - говорится в сообщении ведомства. Идет опознание пассажирки, дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, добавили в МЧС.

Как сообщалось, семиметровый прогулочный катер "Камелот" затонул в 150-200 м от берега недалеко от мыса Меганом у Судака из-за штормовых волн. Один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ). Судоводитель задержан, следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение. МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По данным источника агентства "Интерфакс-Юг", владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.