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СКР попросил арестовать до 6 ноября подозреваемого в нападении на Памфилову

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Бахыта Карабалаева, которого обвинили в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Следователь Следственного комитета попросил арестовать задержанного до 6 ноября. Ему вменили разбой с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК). Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 ноября, за два дня до единого дня голосования, в ее собственном доме в Истринском городском округе Подмосковья.

Глава ЦИК рассказала, что поздно ночью выходила на террасу впустить в дом кошку и обнаружила в доме неизвестного в маске. Ей показалось, что он ее бил электрошокером, после нападения у нее остались царапины и синяки. Она отбивалась стулом и вынудила неизвестного бежать.

По факту в МВД возбудили уголовное дело, затем председатель СКР Александр Бастрыкин передал расследование своим подчиненным.

Подозреваемого задержали 7 сентября в шалаше рядом с поселком, где находится дом Памфиловой, рассказывал источник "Интерфакса". Это оказался приезжий из Казахстана 1983 года рождения, он приехал в Россию несколько лет назад, сначала был разнорабочим, затем потерял документы и с тех пор жил где придется. Официально работать он не мог и перебивался случайными заработками и мелкими кражами. По его словам, в дом чиновницы он забрался, чтобы найти еду.

Узнав об этом, Памфилова сказала журналистам, что могла бы накормить голодного, если бы он пришел к ней и попросил об этом, и, возможно, дать ему какую-то мелкую работу по дому.

ЦИК Элла Памфилова Московская область МВД СКР Бахыт Карабалаев

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