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Памфилова накормила бы грабителя, если бы он постучался в дверь и попросил есть

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обязательно бы накормила грабителя, который напал на нее в ночь на 6 сентября, если бы тот пришел к ней домой и попросил еды.

"Уже прошло какое-то время, и я уже более спокойно могу сказать. Конечно, я испытала шок, но если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил или постучался в дверь, если он просто был такой голодный. Я вон кошек кормлю голодных, бездомных, собак кормлю, у меня живут две кошки бездомные ... ну уж человека накормить вообще проблем нет", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.

По ее словам, она могла бы предложить грабителю выполнить какую-нибудь работу по дому, "может, где-то подмел, заработал бы пару рублей на хлеб".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемым в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову в ее подмосковном доме оказался приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию. По его данным, он забрался в дом, чтобы "найти какую-нибудь еду".

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре и напал на нее с электрошокером. Глава ЦИК рассказала, что у нее остались следы от ожогов, синяки и царапины, но ей удалось отбиться от нападавшего стулом. По ее словам, из дома ничего не пропало. От предложения о личной охране глава ЦИК отказалась.

По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о нападении на Памфилову передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Процесс будет контролироваться в Генпрокуратуре России.

ЦИК Элла Памфилова

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