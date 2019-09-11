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Самолет, летевший из Екатеринбурга в Китай, вернулся в аэропорт вылета

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, вылетевший из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в город Санья (Китай), в среду утром вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Рейс F7-9885 Екатеринбург - Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 3:24 местного времени (01:24 по Москве - ИФ) в "Кольцово". С пассажирами работают представители авиакомпании", - отметил собеседник агентства, не уточнив, что стало причиной внеплановой посадки.

В настоящее время идет регистрация на рейс, вылет в пункт назначения ожидается в 10:30.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, данный рейс выполняет авиакомпания iFly на самолёте А 330.

Получить комментарий в авиакомпании агентству "Интерфакс" пока не удалось.

Екатеринбург Китай

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