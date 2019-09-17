Колесо перегрелось у российского самолета при посадке в черногорском Тивате

Пассажиры рейса Red Wings Тиват-Москва, которые должны были вылететь на этом самолете в Москву, размещены в гостинице

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - У российского лайнера при посадке в Черногории перегрелось колесо, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании Red Wings, которая выполняла рейс.

"При заходе на посадку в аэропорте Тиват (Черногория) командир воздушного судна (КВС) авиакомпани Red Wings, выполнявший рейс WZ533, в сложных орографических условиях аэропорта, в условиях высокой температуры, применил интенсивное торможение, что стало причиной перегрева одного из колёс основной стойки шасси самолета. Технические службы аэропорта выполнили регламент по охлаждению колеса", - сказали в пресс-службе.

Самолет самостоятельно проследовал на стоянку в аэропорту Тиват. Никто не пострадал.

"Высадка пассажиров рейса проходила спокойно, без спешки, в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Между тем, пассажиры оборотного рейса Тиват-Москва авиакомпании Red Wings (WZ534), которые должны были вылететь на этом самолете в Москву в 17:35 (время московское), размещены в гостинице.

"Во вторник, в 10:00 мск, после завершения регламента и открытия аэропорта Тиват, мы сможем сказать о времени выполнения рейса WZ534 доставки пассажиров в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.