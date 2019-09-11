Песков посоветовал не переоценивать светские мероприятия и звучащую на них критику

Другие талантливые и успешные люди могут аргументированно разбить тезисы критиков власти

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Критические высказывания о происходящем в российской политике не отражают общие настроения в обществе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выступление замгендиректора "Sports.ru" Юрия Дудя на церемонии вручения премии "Человек года" по версии журнала GQ.

В Кремле с должным уважением относятся ко всем премиям, но "не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий и тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях на общее настроение", сказал Песков. Такие выводы были бы ошибочны, отметил он.

Юрий Дудь на премии "GQ Человек года" в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 10, 2019

"Хотя, безусловно, определенные точки зрения - они известны, мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся так же оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы", - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Дудь на церемонии призвал собравшихся не бояться лишиться работы и должностей и не молчать о беззакониях, которые происходят. В том числе он отметил нарушения на выборах, избиение протестующих силовиками, хищения бюджетных средств. Он отметил, что "молчание перестало быть спасительным оберегом" и что "прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе".

10 августа Дудь участвовал в согласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, участники акции также потребовали прекратить преследование протестующих по политическим мотивам.