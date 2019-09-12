В Госдуме призвали отменить приказ, который не позволил тушить 90% лесных пожаров

Фото: Светлана Павлова/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал отменить приказ Минприроды 2015 года, который не дает тушить лесные пожары, если их тушение признается экономически нецелесообразным.

"В пик пожаров у нас тушилось только 10% от существующих пожаров. Причина - это приказ Минприроды от 2015 года, который ввел так называемые "зоны наблюдения" и передал регионам право определять, что в этих "зонах наблюдения" тушить пожары не надо, потому что это экономически необоснованно", - сказал Николаев, выступая на заседании Госдумы в четверг.

"Коллеги, у нас же не только экономика, у нас люди, которые дышат дымом, которые болеют от этого, это миллионы людей. Нам необходимо пересмотреть этот приказ", - заявил он.

По словам Николаева, также необходимо принять новую методику расчета ущерба от пожаров, которая учитывала бы не только стоимость древесины, но и ущерб и вред, которые нанесены гражданам.

В июле этого года в соцсетях появился отрывок встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с участниками Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Глава региона заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. Также он заявил, что отправлять людей в зону пожаров небезопасно.

В пресс-службе Минлесхоза Красноярского края сообщали журналистам, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".

В августе Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиагруппировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

По данным федеральной службы "Авиалесоохрана", крупнейшие в России лесные пожары были зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне. Дым распространился до населенных пунктов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтая и Хакасии.