Скончался разработчик операционных систем для российской армии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский ученый-программист Сергей Семенихин, создавший вычислительные машины для эксплуатации в Вооруженных силах РФ, скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня, буквально несколько часов назад ушел из жизни Сергей Владимирович Семенихин. Я без преувеличения могу сказать, что он входит в плеяду величайших программистов современности. Он работал в области системного программирования - это особая область, где работают элитарные программисты", - сказал Борисов журналистам в четверг.

По словам вице-премьера, все вычислительные машины, которые эксплуатируются в Вооруженных силах РФ - на командных пунктах, в системах вооружения - работают под управлением операционных систем, которые создавал Семенихин со своим коллективом более 40 лет.

Ученый был сыном советского академика Владимира Семенихина, имя которого более известно, "но вклад в обороноспособность обоих Семенихиных трудно переоценить", подчеркнул Борисов.

"Я приношу искренние соболезнования семье, всем родным, близким, но с надеждой на то, что его жизнь, его дела, его ученики, соратники продолжат начатое дело, и мы всегда будем иметь паритет в такой наукоемкой и важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии. Немногие страны в мире могут себе позволить работать над современными архитектурами и операционными системами для них, а Россия могла, работает, и, надеюсь, будет работать", - сказал вице-премьер РФ.

Семенихин был учредителем компании "МЦСТ", специализирующейся на создании универсальных микропроцессоров и управляющих вычислительных комплексо. Он работал там заместителем гендиректора по науке (направление "Операционные системы"). Компания начала свою деятельность в 1992 году на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники им. С.А.Лебедева (ИТМ и ВТ). На сайте "МЦСТ" отмечается, что Семенихин - доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии Советского Союза, заслуженный деятель науки РФ, награжден орденом Трудового Красного знамени.