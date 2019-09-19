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В Минздраве опровергли сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли сообщения о существовании безопасной дозы алкоголя
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила об опасности употребления алкоголя в любой дозе. Таким образом она прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о существовании безопасной порции спиртного.

"Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям", - сказала Драпкина, которую цитирует пресс-служба Минздрава в четверг. По словам специалиста министерства, "лучше не пить вовсе".

Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на экспертов Минздрава сообщил о том, что существует максимальная безопасная порция алкоголя в день: для женщин это 200-300 мл сухого вина, или 300-450 мл шампанского, или 150-200 мл барного коктейля средней крепости, или 60-90 мл крепкого алкоголя (водка, виски, коньяк). Для мужчин - 300-400 мл сухого вина, 800-1100 мл легкого пива, 90-120 мл крепкого алкоголя. При этом употреблять такую дозу, согласно материалам, можно не более пяти раз в неделю.

Оксана Драпкина Минздрав

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