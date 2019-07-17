Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагает продавать вино, пиво и водку только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки.

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты - не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - сказал Брюн на пресс-конференции в среду.

При этом он признал, что в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не выйдет, так что там он предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

Брюн отметил, что в малых городах люди часто пьют не покупной алкоголь, а произведенный в домашних условиях, и поэтому потребления алкогольной продукции на душу населения может значительно отличаться от официального.

"Я боюсь, к тем около 10 литрам (в год - ИФ), которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же. Причем оценить это сложно. Я много путешествовал в молодости по малым городам Севера и Дальнего Востока. Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках", - сказал Брюн.

Брагу он охарактеризовал как "15-20 градусную жидкость мутного беловато-зеленого цвета", которую люди зачерпывают утром перед работой, а затем допивают вечером после работы.